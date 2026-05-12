Автозаводы Петербурга увеличили отгрузку машин в два раза

Автомобильные предприятия Петербурга отгрузили продукцию на 35,9 млрд рублей в первом квартале 2026 года. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с первым кварталом 2021 года, когда в городе еще работали заводы иностранных концернов, нынешние объемы отстают в 3,4 раза.

В 2023 году после полного ухода зарубежных компаний отгрузки упали до минимума - 13,8 млрд рублей. Восстановление началось в 2024 году, когда отдельные площадки перезапустились.

- По итогам всего 2025 года объем отгруженной продукции составил 111 млрд рублей. Это в 4,8 раза меньше, чем в докризисном 2021 году, - пишут «Ведомости. Северо-Запад».

Сейчас в Петербурге работают два из трех бывших заводов иностранных автогигантов. На площадке Nissan запустили производство Lada Iskra. В 2025 году там собрали 3000 таких машин, а в 2026-м планируют выпустить уже 8000. На бывшем заводе Hyundai в Каменке производят автомобили под брендом Solaris. А площадку в Шушарах готовят к выпуску китайских машин суббрендов Chery. Там уже собрали первый тестовый кроссовер Jeland J6. Мощность предприятия после полного запуска составит до 100 тысяч автомобилей в год.