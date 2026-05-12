Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2026 9:36

Пресс-секретаря Комитета по культуре Петербурга осудили за наркотики

Запрещенные препараты сотрудник Смольного носил в пачке из-под сигарет
Регина МАРИНЕЦ
Фигурант полностью признал вину и раскаялся.

Фигурант полностью признал вину и раскаялся.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ленинский районный суд Петербурга вынес приговор сотруднику Комитета по культуре. Пресс-секретарь Михаил признан виновным по статье о незаконном хранении наркотиков.

Суд установил, что Михаил хранил для личного употребления 1,69 грамма наркотического средства. Он спрятал его в пачке из-под сигарет. В марте во время личного досмотра запрещенное вещество обнаружили и изъяли сотрудники.

- Фигурант полностью признал вину и раскаялся. Работодатель в характеристике отозвался о нем положительно. Суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, - рассказала руководительница Объединенной пресс-службой судов Петербурга Дарья Лебедева.

Но самым тяжелым наказанием для пресс-секретаря стала конфискация личного имущества. Суд постановил изъять в пользу государства его iPhone 12 Pro.