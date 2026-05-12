Председатель московского родкомитета Ткаченко назвал выпускные обрядом аборигенов

Выпускные сравнили с обрядами аборигенов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Школьные выпускные можно рассматривать в качество обряда инициации, которые практикуется в первобытных племенах. Такое заявление в беседе с изданием «Абзац» сделал председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко. По его словам, выпускной можно считать важным этапом взросления.

- Допустим, есть племя, а в нем – мальчик. Чтобы инициировать его в мужчину, происходят какие-то обряды. Его, например, уводят в хижину в лесу, три дня не кормят, потом бьют. Сегодня на пароходе поплавал – и теперь ты взрослый, – сказал Ткаченко.

При этом эксперт полагает, что в наше время процесс взросления размазан: паспорт школьники получают в 14 лет, выпускной могут отмечать не только в 11-м, но и в 9-м классе.

- А учебу на очном отделении в вузе нельзя отнести к полноценной взрослой жизни, - отметил спикер.

Отметим, ранее Министерство просвещения назвало дату проведения выпускных вечеров в 2026 году. Мероприятия пройдут 27 июня. А последние звонки – еще один традиционный элемент выпуска из школы – назначены а 26 мая.