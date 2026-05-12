Уличный грабитель потерял свои вещи, отбирая сумку у дедушки на «Горьковской»

Пожилой петербуржец оказался не из робких и до последнего защищал свои вещи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Невезучий грабитель лишился своих вещей, пока пытался отнять сумку у пенсионера. Благодаря этому полиция без труда вычислила его, а он предстал перед судом, сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Вечером 7 декабря мужчина заприметил 70-летнего дедушку в салоне сотовой связи у метро «Горьковская» и решил срочно с ним «подружиться». Пенсионер от сомнительного знакомства отказался, но это только раззадорило нападавшего.

Он преследовал жертву до трамвайной остановки, а потом попытался отобрать сумку. Пожилой петербуржец, однако, не растерялся и подставил грабителю подножку. Оба упали, но нападавший все же сорвал сумку с плеча пенсионера и бросился наутек. Убегая, грабитель выронил свою собственную барсетку с личными вещами. Потерпевший подобрал ее и сразу отнес в полицию, так что искать обидчика долго не пришлось.

- К тому моменту преступник уже успел потратить с банковской карты пенсионера - около пяти тысяч рублей. В похищенной сумке также лежали два телефона и солнцезащитные очки - все это вернули владельцу, - отметили в ведомстве.

Суд учел, что грабитель был неоднократно судим, и приговорил его к трем с половиной годам колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали 67 тысяч рублей в пользу пострадавшего пенсионера.