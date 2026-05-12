Пьяный петербуржец осквернил Вечный огонь на Марсовом поле в День Победы

Мужчину задержали за осквернение Вечного огня на Марсовом поле. По данным пресс-службы ГСУ СКР по Петербургу, прохожий сделал непотребное прямо в День Победы – точнее, ночью 9 мая, думая, что его никто не видит. Однако инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Что именно совершил мужчина, в Следственном комитете не сообщают, однако его действия попали под первую часть статьи 243.4 УК РФ «Осквернение воинских захоронений».

- В момент совершения преступления мужчина был пьян, - уточняют в ГСУ СКР по Петербургу. – Он осквернил мемориал Борцам революции» и расположенный внутри него Вечный огонь, которые символизируют память российского народа о героях, погибших за свободу Отечества. Обвиняемому вскоре изберут меру пресечения.

Добавим, что петербуржцу грозит до трех лет лишения свободы. Впрочем, он может отделаться и штрафом в размере до трех миллионов рублей или принудительными работами.