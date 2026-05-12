Мошенники стали рассылать петербуржцам фальшивые штрафы за борщевик

В Петербурге владельцам участков стали приходить сообщения от якобы «Земельного надзора» или местной администрации. В них говорится о штрафе в 50 тысяч рублей за борщевик на территории. На самом деле это все проделки мошенников.

Аферист предлагают жертве «решить вопрос». Мошенники обещают скидку при досудебном урегулировании или просят оплатить услуги инспектора. В ход идут разные схемы, но итог один - человеку отправляют ссылку для оплаты «штрафа».

- Ссылка ведет на поддельный сайт. По дизайну он похож на портал «Госуслуги». Жертва вводит свои данные, а затем и реквизиты банковской карты. Деньги уходят злоумышленникам, - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Настоящий штраф не приходит внезапным сообщением. Сначала должна быть выездная проверка, осмотр участка и официальный акт. Любое реальное постановление можно проверить в личном кабинете на «Госуслугах» или через официальные сервисы. Никогда не переходите по подозрительным ссылкам из СМС.