Машина с семьей из Петербурга вылетела в кювет и перевернулась в Карелии

Машина съехала в правый кювет, после чего врезалась в дерево и перевернулась. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мать с детьми пострадала в жестком ДТП на трассе «Кола» в Карелии. Об этом сообщил портал «Карелинформ».

Серьезная авария произошла 8 мая в Сегежском округе Карелии. Около трех часов дня автомобиль Geely Atlas двигался в сторону Мурманска. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

- Машина съехала в правый кювет, после чего врезалась в дерево и перевернулась. В салоне находились жители Петербурга: тридцатитрехлетняя женщина и двое детей в возрасте трех и шести лет, - уточнило издание.

В результате ДТП все они получили травмы. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее «КП-Петербург» писала, что автобус вылетел на тротуар и врезался в здание в центре Петербурга. Предполагается, водитель резко почувствовал недомогание.