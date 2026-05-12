Капитана катера, по вине которого погиб пассажир, отпустили из зала суда в Петербурге

Мужчина отбыл назначенный ему срок в СИЗО. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге освободили капитана катера «Глория», на котором погиб пассажир. Мужчина отбыл назначенный ему срок в СИЗО, рассказали в Объединенной пресс-службе судов города.

Суд установил, что капитан нарушил правила пользования маломерными судами. В день происшествия он передал управление катером пассажиру, который позднее погиб. Затем капитан пришвартовал «Глорию» к причальной стенке на набережной канала Грибоедова. Он понимал, что это место не приспособлено для высадки и небезопасно, но все равно дал команду двум пассажирам выбираться на берег. При этом капитан первым забрался на причал и ждал остальных.

- Когда пассажир поднимался с катера на берег, упал в воду и погиб. На суде капитан отрицал свою вину. В ходе разбирательства дело переквалифицировали на статью о нарушении правил безопасности на транспорте, повлекшем смерть по неосторожности, - уточняется в сообщении.

Капитана приговорили к семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Однако с учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, этот срок считается полностью отбытым. Мужчину отпустили.