Лимитированную серию «Подорожника» выпустили к 220-летию сообщения с Кронштадтом

Лимитированную серию можно будет приобрести с 14 мая. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге к 220-летию установки регулярного водного сообщения между городом и Кронштадтом выпустили лимитированную серию проездных карт «Подорожник». Общий тираж составит 25 тысяч экземпляров. Стоимость одной карты - 90 рублей. Приобрести ее можно будет в кассах метро и официальных точках продажи билетов начиная с 14 мая. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Запуск тематических проездных - это добрая традиция города. «Подорожник» посвящен 220-летию регулярного морского сообщения с Кронштадтом, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Регулярное сообщение между Петербургом и Кронштадтом впервые появилось в 1806 году. Сегодня на линии курсируют современные катамараны проекта «Котлин». Шесть судов были спущены на воду в период с 2023 по 2025 годы. Они обеспечивают быстрое и комфортное сообщение между центром Санкт-Петербурга и Кронштадтом.