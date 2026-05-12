Автобус в Петроградском районе проехал на красный и врезался в кроссовер

Еще один автобус попал в ДТП в Петербурге 12 мая. На этот раз в аварию с общественным транспортом попал кроссовер в Петроградском районе.

На Большом проспекте лазурный автобус №185 проехал на красный сигнал светофора и врезался в бок легковушки. От удара кроссовер развернуло. Повреждения у него оказались незначительными, чего не скажешь об автобусе.

- В результате происшествия перекресток с Бармалеевой улицей встал в пробку. Там выстроилась целая вереница автобусов и троллейбусов, - пишет портал 78.ru.

По предварительной информации, водитель кроссовера не пострадал. По его словам, водитель автобуса также не получил травм. В пресс-службе перевозчика подтвердили, что в ДТП никто не пострадал. Там добавили, что после замены переднего бампера автобус вернется на линию. Обстоятельства аварии установит следствие.

