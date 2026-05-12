Петербуржцы смогут построить веломаршрут в приложении «Парковки Санкт-Петербурга». В приложении обновили возможности для любителей велосипедных прогулок. Теперь пользователи могут создавать маршруты, отмечать «точки интереса», отслеживать поездки и личную статистику, а также делиться маршрутами с другими. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

- В приложении появился специальный «Кабинет велосипедиста», который поможет петербуржцам сделать свои велопрогулки интереснее. Кроме этого, в приложении доступна тепловая карта поездок, информация о велопарковках на городских стоянках, онлайн-навигация по маршруту и другие функции, - рассказали в пресс-службе комитета.

Для активации «Кабинета велосипедиста» необходимо обновить приложение «Парковки Санкт-Петербурга» в магазине приложений на смартфоне.