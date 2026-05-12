Колледж на 2500 студентов построят в ЖК «Северная долина»

В Выборгском районе началось проектирование колледжа в жилом комплексе «Северная долина». Завершить разработку документации и получить положительное заключение экспертизы планируют до конца 2026 года. Об этом рассказал Piter.TV.

Участок площадью более 72 тысяч квадратных метров расположен на пересечении улиц Федора Абрамова и Николая Рубцова. Там появится многофункциональный колледж в составе «Центра образовательных инноваций и профессионального развития». Учебное заведение рассчитано на одновременное обучение 2500 студентов.

- В колледже создадут профильные мастерские по металлообработке, радиоэлектронике, IT и педагогике, а также высокотехнологичные лаборатории. Инфраструктура будет включать актовый зал на 1500 мест и спортивный кластер с тренажерными залами и бассейном, - пишет издание.

Соглашение о намерениях по разработке проекта подписали в 2025 году между девелопером и Комитетом имущественных отношений Петербурга.