В Петербурге наблюдают снижение роста заболеваний. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Петербурге снизился на 17, 2 процента за неделю. Об этом сообщила пресс-служба МУ Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как уточнили в пресс-службе ведомства, эпидемический порог не превышен, при этом грипп составляет лишь 1,3 процента от всех случаев ОРИ. Заболеваемость COVID-19 уменьшилась на 15,1 процента по сравнению с предыдущей неделей.

- В Ленинградской области общая заболеваемость ОРИ и гриппом снизилась на 3,6 процента. Эпидемический порог также не превышен, доля гриппа составляет 0,4 процента. Заболеваемость COVID-19 снизилась на 28,6 процента, - рассказала пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения профилактических мер, таких как мытье рук с мылом или обработка антисептиком после посещения общественных мест, избегание прикосновений к лицу грязными руками, соблюдение социальной дистанции, избегание близких контактов с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ (кашель, чихание), использование салфетки или локтя при кашле и чихании, регулярная влажная уборка помещений, а также обращение к врачу, в случае заболевания.