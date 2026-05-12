НовостиОбщество12 мая 2026 12:54

Школьник попал в больницу после драки на футбольном матче в Петербурге

У мальчика диагностирован разрыв селезенки
Александр ДЫБИН
Школьник попал в больницу с футбольного матча.

Школьник из Петербурга получил тяжелую травму во время драки на футбольном матче. Как сообщает 78.ru, инцидент произошел 9 мая в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Подростка госпитализировали в реанимацию прямо с футбольного стадиона.

- Мальчики играли в футбол. Пострадавший получил кулаком удар в живот от соперника, - сообщает издание.

Подростка увезли в Педиатрический университет. Врачи определили, что у школьника подкапсульный разрыв селезенки. Эта травма может вызвать внутреннее кровотечение. Сейчас мальчик приходит в себя под наблюдением врачей, скорое всего ему понадобится операция.

Ранее пресс-служба Педиатрического университета сообщала, что за длинные выходные с 9 по 12 мая в клинику привезли несколько пострадавших детей. В Частности девочка-подросток засунула в работающий блендер руку. Ее доставили в больницу с резаными ранами. Отмечается, что это уже второй подобный случай за месяц.