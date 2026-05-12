НовостиОбщество12 мая 2026 13:05

Двое мужчин жестоко избили и ограбили иностранного работника кафе на Грибоедова

Мужчин, ограбивших иностранца в кафе на набережной канала Грибоедова, задержали
Маргарита СУРИНА
Мужчин оперативно поймали в центре Петербурга.

Двух мужчин, ограбивших иностранца в кафе, задержали. Инцидент произошел 10 мая поздним вечером на набережной канала Грибоедова. Двое нетрезвых посетителей кафе устроили конфликт с администратором-уроженцем одного из государств Южной Азии, избили его, устроили погром и скрылись, похитив смартфон. Один из нападавших также повредил припаркованный рядом автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Приметы нападавших были незамедлительно переданы всем дежурным нарядам. Благодаря действиям Росгвардии злоумышленников удалось задержать. Смартфон, который они похитили, был изъят, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Задержанными оказались 20-летний молодой человек из Находки и 22-летний из Таганрога. Выяснилось, что один из мужчин ранее имел проблемы с законом за неповиновение сотрудникам полиции, а второй был судим за угон транспортного средства.

Пострадавшего администратора госпитализировали с травмой головы, ушибом грудной клетки и гематомами.