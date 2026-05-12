В Петербурге построят новую улицу на стыке Приморского и Курортного районов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. На рабочем совещании под председательством губернатора Александра Беглова обсудили проекты планировки и межевания трех объектов дорожной инфраструктуры. Среди них – строительство новых улиц и не только. К примеру, в Калининском районе планируют реконструировать Полюстровский проспект.

- В Калининском районе планируется реконструкция 800-метрового участка Полюстровского проспекта от Маршала Блюхера до Харченко. Количество полос расширят до 4–6, также появится двухполосная велосипедная дорожка. Внутри квартала проложат две новые улицы, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Один из проектов уже утвердили в апреле, рассматривался план второй улицы, которая протянется с севера на юг до железной дороги. Новая четырехполосная магистраль длиной 300 метров обеспечит удобный подъезд к жилым домам и детским садам.

Обсуждалось и строительство новых дорог и путепровода через Приморское шоссе на пересечении Приморского и Курортного районов, чтобы улучшить транспортную доступность туристического кластера «Санкт-Петербург Марина» в Горской.