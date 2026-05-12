НовостиОбщество12 мая 2026 13:32

Суд прекратил уголовное дело экс-главы администрации Василеостровского района

Ранее дело приостановили в связи с заключением контракта на военную службу
Маргарита СУРИНА
В Петербурге прекратили дело экс-главы администрации Василеостровского района.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Василеостровский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении экс-главы администрации Василеостровского района Эдуарда Ильина. Ранее он обвинялся в совершении ряда преступлений, включая получение взятки, превышение должностных полномочий и служебный подлог. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

- По версии следствия, Ильин, будучи главой администрации Василеостровского района, требовал через посредника 700 тысяч рублей ежемесячно за общее покровительство в выполнении контрактов на охрану зданий администрации и подведомственных учреждений. Общая сумма полученных Ильиным средств составила не менее 5,6 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе городских судов.

В декабре 2024 года дело приостановили в связи с уходом Ильина на военную службу по контракту в зону СВО. В мае 2026 года уголовное преследование прекратили из-за награждения Ильина государственной наградой, полученной им во время военной службы.