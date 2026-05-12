Кузова четырех вагонов сварили для первого поезда ВСМ Петербург - Москва

Министерство транспорта РФ объявило о завершении сварочных и покрасочных работ для четырех вагонов первого поезда высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Санкт-Петербург. Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ. производственные работы велись с участием большого количества специалистов и техники.

- Строительные и подготовительные мероприятия собрали команду из более чем 24 тысяч человек и свыше 10 тысяч единиц специальной техники. Сейчас проект первой российской ВСМ находится на седьмом этапе строительства, основные работы ведутся в Московской и Тверской областях, - рассказали в пресс-службе.

После завершения текущего этапа участок станет испытательной площадкой для проверки взаимодействия железнодорожного полотна и первого российского высокоскоростного поезда. Производство высокоскоростного подвижного состава также продолжается на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме.