Мариям Дандамаевой не стало 12 мая. Фото: https://t.me/hermitage_museum

Умерла Мариям Дандамаева, ученый секретарь Эрмитажа. Об этом сообщила пресс-служба государственного музея. Ученой не стало 12 мая 2026 года. Мариям Дандамаева была кандидатом исторических наук и специалистом в области ассириологии и посвятила более сорока лет своей профессиональной деятельности Государственному Эрмитажу. Также Дандамаева участвовала в российских и международных конференциях и была автором научных статей.

Она хранила коллекции памятников Древнего Востока и Латинской Америки, включая греческие и коптские папирусы, и коллекцию сасанидского серебра.

С 2003 года Мариям Магомедовна занимала должность ученого секретаря Государственного Эрмитажа, координировала подготовку научных трудов, деятельность учёного совета, организацию конференций, семинаров и выставочных проектов.

- Благодаря усилиям Мариям Магомедовны в Эрмитаже прошли значимые научные конференции и выставки, включая международный Ассириологический конгресс и выставку древнего искусства Мексики, - отметили в пресс-службе Эрмитажа. - Коллектив Государственного Эрмитажа выражает искренние соболезнования родным и близким Мариям Магомедовны.