Грунт обвалился на проспекте Тореза из-за прорыва трубы с кипятком

Коммунальная авария произошла в Выборгском районе. Фото: https://t.me/Megapolisonline

Трубу с кипятком прорвало на проспекте Тореза в Выборгском районе. Из-за коммунальной аварии произошло обрушение грунта. Об этом «КП-Петербург» сообщили в пресс-службе АО «Теплосети Санкт-Петербурга». На месте уже работают специалисты. Несмотря на ремонтные работы, жителям ближайших домов продолжает подаваться горячая вода.

- Утечка горячей воды произошла 12 мая в 17:54. Дефект был выявлен на трубопроводе диаметром 500 мм во время промывки и гидравлических испытаний, проводимых в рамках плановой реконструкции сети, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе АО «ТЭК СПб».

К слову, в ходе реконструкции АО «ТЭК СПб» обновит 2135 метров тепловых сетей диаметром от 100 до 500 мм на проспекте Тореза в пределах проспекта Энгельса и улицы Рашетова. Работы обеспечат надежность и качество теплоснабжения для 95 объектов, среди которых 58 жилых домов, три детских сада, шесть медицинских учреждений, четыре школы и одно учебное заведение.

АО «ТЭК СПб» просит жителей соблюдать меры предосторожности при обнаружении пара или утечки горячей воды на поверхности.

- Не приближайтесь к местам утечки, не пересекайте ограждения и предупреждающие знаки, избегайте затопленных улиц и тротуаров. При любых признаках повреждения коммуникаций сообщите об этом по телефонам 112, 004 или на «горячую линию» АО «ТЭК СПб» по номеру 601-93-93, - уточнили в пресс-службе компании.