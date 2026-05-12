В Петербурге создали точную цифровую копию монумента «Мать-Родина»

Диск с трехмерной цифровой копией монумента «Мать-Родина» и его физическую модель, созданную на основе цифрового сканирования, передали руководству Пискаревского кладбища. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в своем еженедельном радиообращении.

Губернатор подчеркнул, что копия выполнена с невероятной точностью: отклонения от оригинала составляют менее пятидесяти микрон.

- Теперь все детали памятника сохранены в цифровом формате, что позволит использовать их для музейных и просветительских проектов, - рассказал Александр Беглов.

В церемонии приняли участие представители семьи Савичевых – той самой Тани Савичевой, что стала символом блокадного Ленинграда. Это стало для Петербурга особой честью. На Пискаревском кладбище также представили копию знаменитого дневника Тани Савичевой.