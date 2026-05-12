Мужчине, осквернившему Вечный огонь в Петербурге, запретили общаться со СМИ и покидать город. Инцидент произошел в ночь на 9 Мая, в День Победы, когда пьяный петербуржец осквернил место воинских захоронений на Марсовом поле. Что именно сделал мужчина – ГСУ СКР по Петербургу не уточнил, однако уголовное дело возбудили. Дело передали в суд.

- Мужчину обвиняют в осквернении воинского захоронения и мемориала «Борцам революции», а также в повреждении имущества. По данным следствия, он нанес ущерб имуществу ООО «Петербурггаз» и осквернил мемориал, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов города. Мужчина задержан 10 мая и признал свою вину.

Дзержинский райсуд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и назначил меру пресечения в виде запрета на определённые действия мужчине. Ему запрещено покидать пределы города, разглашать информацию о ходе действий, общаться с участниками процесса, получать и отправлять почтовую и телеграфную корреспонденцию, и вести переговоры и делать заявления через СМИ.