Цифровые коды для защиты видео не будут использовать на выборах в Петербурге

Отказ от цифровых кодов связан с вероятностью подделок. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На выборах в Петербурге камеры установят на всех участках, но цифровые коды отменят. Председатель избирательной комиссии Петербурга Максим Мейксин рассказал на пресс-конференции 12 мая о подготовке к осенним выборам в Госдуму и Законодательное собрание города.

- Камеры и видеорегистраторы будут работать на 100% избирательных участков. За картинкой можно будет наблюдать в Центре общественного наблюдения в Невской ратуше, - заявил Мейксин. Он также пообещал попросить организаторов увеличить количество мест - в прошлые разы журналисты и активисты жаловались, что попасть туда почти невозможно.

А вот цифровые коды на участки в этом году вешать не будут. Раньше их использовали для защиты видео: по кодам можно было определить, реальный ли участок снят на камеру. Теперь же опасаются подделок.

Именно номерные коды оказались на видео с участка №5 в Адмиралтейском районе в 2024 году. На записи две женщины раскачивали урну, словно пропихивая и утрамбовывая бюллетени. Позже в избиркоме заявили, что это видео - фейк.