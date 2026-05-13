Международный филологический форум откроется в Петербурге 13 мая

Первый Петербургский международный филологический форум пройдет в СПбГУ с 13 по 15 мая. Мероприятие посвятили 90-летию со дня рождения выдающегося ученого-лингвиста Людмилы Вербицкой.

- Главная тема форума - «Русский язык и культурно-образовательный суверенитет многонациональной России». Участниками станут представители государственной власти, научного сообщества и международных организаций. Они обсудят роль русского языка как государственного и языка межнационального общения, - пишет ТАСС со ссылкой на организатором.

В программе - профильные секции, круглые столы и дискуссии о преподавании русского языка и его развитии в современном пространстве. Пленарное заседание состоится 13 мая в Актовом зале СПбГУ.

За три дня российские и зарубежные эксперты представят исследования в области языковой политики и лингвистики, а также прикладные разработки, включая цифровые образовательные решения. Отдельное внимание уделят преподаванию русского языка в цифровой среде и толковому словарю государственного русского языка.