В Кузбассе произошла вспышка пастереллеза

В Кемеровской области выявлена вспышка пастереллеза - заболевания крупного рогатого скота, которое привело к массовому забою коров в Новосибирской области. Как сообщает издание VSE42.ru, о вспышке в Кузбассе стало известно из заявления властей соседнего Красноярского края, которые ввели в своем регионе режим повышенной готовности. Он объявлен в Боготольском и Шарыповском округах Красноярского края, которые граничат с Кемеровской областью.

– Причина – неблагополучная эпизоотическая ситуация по пастереллезу в Кузбассе. 7 мая там зафиксировали эпизоотический очаг, – сообщили в правительстве Красноярского края.

Режим предполагает запрет на ввоз больных животных и продукции животного происхождения с территории Кемеровской области. На трассе создан ветеринарный пост. Инспекторы при поддержке ДПС будут проверять всех перевозимых животных.

Ранее власти Кузбасса сообщали о выявленном у коров нодулярном дерматите.