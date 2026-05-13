Опасность беспилотников объявили в небе Ленобласти утром 13 мая

Опасность беспилотников объявили в воздушном пространстве Ленинградской области утром 13 мая. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем telegram-канале в 10:42.

- Возможно понижение скорости мобильного интернета, - уточняется в сообщении главы региона.

Чтобы оставаться в курсе событий, местным жителям рекомендуют пользоваться приложениями и сайтами из «Белого списка».

Напомним, последний раз опасность БПЛА объявляли ранним утром 7 мая. Тогда она длилась более трех часов, но ни одна из вражеских единиц не достигла границ Ленобласти. Известно, что беспилотники летели с территории Латвии, а их целью были гражданские объекты под Петербургом. Произошедшее назвали попыткой теракта.