Политолог Лукьянов: В Евросоюзе боятся, что Трамп договорится с Москвой и Киевом

ЕС под предлогом диалога с Россией торгуется со Штатами, говорят политологи.

Евросоюз оказался в двойственном положении. Такое мнение высказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. В разговоре с URA.RU политолог заявил, что страны ЕС пытаются быть обособленными от политики США, но с другой стороны, они все же побаиваются, что Дональд Трамп договориться о чем-либо с Москвой и Киевом.

- В итоге европейцы боятся оказаться сбоку. Их смущает эта вероятность, они ее опасаются, - считает Лукьянов. – Они понимают, что их линия, и линия американцев по украинскому вопросу не совпадают, и, скорее всего, не совпадут и в будущем. Поэтому и участились заявления лидеров ЕС о том, что им тоже нужны переговоры с Россией. Они говорили об этом и раньше, но не столь интенсивно, и их предложения ни к чему не приводили.

По словам политолога, европейцы надеются, что Россия позитивно отреагирует на их слова о переговорах.

Ранее Владимир Путин допустил, что до завершения СВО осталось недолго.