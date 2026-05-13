Две посадочные площадки и полигон для дронов создадут в Петербурге

В Петербурге появятся две посадочные площадки и целый полигон для дронов. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в ходе отчета перед депутатами Заксобрания в Мариинском дворце. Глава Северной столицы рассказал, какие планы у Смольного на 2026 и последующие годы, а также подвел итоги работы в 2025-м. В частности, он коснулся автомобильной промышленности. Инвестиции в нее выросли в два раза за 2025 год.

- Объем отгрузки авто за год составил 74 миллиарда рублей, что на 24 процента больше чем в 2025 году. Мы перезапускаем третью производственную площадку в Шушарах, начали выпуск грузовиков БАЗ, - отчитался губернатор.

Кроме того, растут показатели и в фармацевтической отрасли, компании направили на развитие города почти 19 миллиардов рублей и открыли еще два крупных производства.