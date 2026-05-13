Александр Беглов: 230 тысяч человек получили карту «Серебряный возраст» за год

В Петербурге 230 тысяч человек стали обладателями карты "Серебряный возраст".

230 тысяч петербуржцев получили карту «Серебряный возраст» в 2025 году, которая позволяет получить льготы на посещение музеев, выставок и других мест из сферы культуры и искусства. Напомним, ее можно получить мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет. О помощи пенсионерам рассказал губернатор Александр Беглов в входе традиционного ежегодного отчета о работе Смольного перед депутатами Законодательного собрания в Мариинском дворце.

- Помогаем горожанам серебряного возраста с досугом. 40 тысяч человек посещают танцевальные веранды, а 38 тысяч получили навыки компьютерной грамотности, - упомянул Беглов. – Также наша команда ветеранов в категории 80+ стала чемпионами России по волейболу. Самому возрастному игроку Виктору Белугину 97 лет.

Добавим, что в Петербург проживает 1,5 миллиона человек серебряного возраста, это 26,5 процента от общего населения. 870 тысяч человек в 2025 году приняли участие в программе активного долголетия.

- Мы обязаны заботиться о людях серебряного возраста, - подчеркнул губернатор. - Наши серебряные петербуржцы с удовольствием учатся. Больше тысяч человек освоили новые профессии.

