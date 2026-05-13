Прием и вылет рейсов в Пулково прекратили днем 13 мая из-за угрозы атаки БПЛА

В Пулково ввели ограничения на прием и вылет самолетов днем 13 мая.

После полудня 13 мая в аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и вылет рейсов. Все из-за угрозы атаки беспилотников. О небезопасном воздушном пространстве утром в среду сообщил и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он предупредил, что в регионе и Петербурге могут снизить скорость мобильного Интернета. После этого в Пулково отправляли и принимали самолеты по согласованию с профильными ведомствами, на расписание это почти никак не повлияло. Однако в 12:34 в Росавиации уточнили, что ограничения усилили.

- Ввели временный запрет на прием и выпуск воздушных судов, - сказали в пресс-службе ведомства. – Данные ограничения необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Напомним, что на время последних майских выходных прилетов в городе не было из-за временного перемирия в честь Дня Победы.