4 рейса из Петербурга в Анталью задержались из-за позднего прибытия самолетов

Четыре рейса из Петербурга в Анталью задержаны более чем на 10 часов. Об этом сообщила пресс-служба Пулково.

- В ночь с 12 на 13 мая четыре рейса из Петербурга в турецкую Анталью не смогли вылететь вовремя из-за позднего прибытия самих самолетов в Пулково, - пояснили в аэропорту.

Судя по онлайн-табло аэропорта, задержки составили более 10 часов. Один из рейсов теперь планировали отправить в 12:10, остальные - позже. Однако из-за угрозы воздушной опасности пришлось и вовсе приостановить прием и отправку всех судов. Точное время вылета лучше уточнять на сайте аэропорта или у своих авиакомпаний.

Представители перевозчиков работают с пассажирами. Путешественников обслуживают согласно Федеральным авиационным правилам. Им положены горячее питание и напитки, если ожидание превышает установленные нормы. Также при длительной задержке людям обязаны предоставить гостиницу.