Александр Беглов: Петербург на 40 процентов увеличил производство кораблей и БПЛА

В Петербурге растет индекс промышленного производства. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Александр Беглов назвал промышленность Петербурга локомотивом, который движет город к его развитию. По словам губернатора, выступившего в ЗакСе с отчетом о работе Смольного в 2025 году, Северная столица на 40 процентов увеличила производство кораблей и БПЛА. К слову, для беспилотников вскоре создадут две посадочные площадки и полигон. Радует и индекс промышленного производства – он вырос на 5,4 процента, что примерно в четыре раза выше, чем в среднем по России.

- Около 90 процентов всей промышленной продукции в Петербурге приходится на обрабатывающие производства. В 2025 году они добились роста выпуска продукции на 7%, итого за пять лет прирост составил 67%. За это время город направил более 550 миллиардов рублей на модернизацию действующих и строительство новых производств, - сказал Александр Беглов.

Безусловным лидером роста стал машиностроительный комплекс. Автопром тоже не отстает, объем отгрузки машин вырос на 24 процента, начался выпуск грузовиков БАЗ, в процессе перезапуска третья сборочная площадка в Шушарах. Позитивную динамику продемонстрировала и фармацевтическая отрасль – открыли два новых завода.