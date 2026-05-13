Завершены поиски 10-летнего мальчика на велосипеде, пропавшего в парке в Купчино

Приметы ребенка сразу же передали всем дежурным нарядам. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Росгвардейцы нашли десятилетнего мальчика, который пропал в Купчино 11 мая. Он катался на велосипеде по парку и заблудился.

Вечером 11 мая родители гуляли с сыном в парке Интернационалистов. Мальчик катался на велосипеде, увлекся, отъехал далеко и пропал из виду. Ребенок долго не возвращался, поэтому взрослые забили тревогу и обратились в полицию.

- Приметы ребенка сразу же передали всем дежурным нарядам. Уже через пять минут сотрудники Росгвардии заметили юного велосипедиста на проспекте Славы. Он был у одного из жилых комплексов, неподалеку от парка, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Росгвардейцы успокоили мальчика, погрузили его велосипед в багажник патрульной машины и отвезли ребенка в 12-й отдел полиции. Там его уже ждала мама. С ребенком все в порядке.