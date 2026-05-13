Губернатор Беглов: Темпы строительства метро ускорили в Петербурге

Губернатор Александр Беглов в ходе ежегодного отчета в Законодательном собрании 13 мая рассказал о темпах строительства метро. Метростроители наращивают скорость проходки станций.

- В 2025 году в городе запустили первый участок новой Красносельско-Калининской линии с двумя станциями. Это «Юго-Западная» - первая станция метро в Красносельском районе, а также «Путиловская» с переходом на станцию «Кировский завод». Пропускная способность новой линии превышает 220 тысяч человек, - рассказал губернатор.

Сейчас на коричневой линии прокладывают новый отрезок с четырьмя станциями. Еще две станции строятся на Невско-Василеостровской линии. Начали проходку третьего пускового участка от станции «Каретная» к станции «Лиговский проспект-2», где в будущем появится терминал высокоскоростной магистрали. Строительство метро в городе сейчас ведут пять проходческих щитов.

На участке зеленой ветки до станции «Каменка» метростроители забетонировали почти километр. Работы идут в перегонном тоннеле от «Богатырской». Там сооружают двухпутный тоннель и вентиляционное перекрытие. На Шуваловском проспекте уже готовы ограждения для будущего демонтажного котлована, куда войдет тоннелепроходческий комплекс «Надежда».