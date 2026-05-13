НовостиЗвезды13 мая 2026 12:07

Продюсер Соседов: В России не осталось женских музыкальных коллективов из-за изжитой философии разврата

Эксперт порассуждал, почему в стране почти не осталось музыкальных группы, в которых поют только девушки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Сергей Соседов заявил, что в России почти не осталось музыкальных женских групп.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В России осталось очень мало женских музыкальных групп. Критик Сергей Соседов порассуждал в интервью Общественной Службе Новостей, что это может быть связано с тем, что такие коллективы быстро приедаются. По мнению эксперта, почти все такие группы уже давно распались, вспомнить ту же «ВИА Гру».

- Их философия себя изжила, нельзя больше 15 лет продавать разврат, особенно когда товарный вид, грубо говоря, данного продукта уже далеко не свежий. Мы постоянно лезем в гламур, которого и так хватает на сцене, хотя можно было бы возрождать коллективы с уклоном на народные песни, - цитируют критика в издании.

По словам Соседова, любая женская музыкальная группа может быть интересна зрителям и слушателям только в первые пять лет своей творческой жизни, потом их так или иначе захватит кризис, а продюсеры будут вынуждены удариться в эксперименты, которые заканчиваются плохо.