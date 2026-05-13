Комплекс по переработке отходов «Новоселки» введут в эксплуатацию в 2027 году

Мусороперерабатывающий завод «Новоселки» введут в эксплуатацию в 2027 году. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников 13 мая во время своего выступления с отчетом о деятельности городского правительства за 2025 год. По словам вице-губернатора, современные комплексы по переработке отходов (КПО) способны обрабатывать до 70 процентов всех производимых отходов, превращая их во вторичное сырье, техгрунт и альтернативное топливо.

- За последние пять лет в Петербурге удалось в 15 раз уменьшить количество несанкционированных свалок. Однако часть отходов до сих пор обрабатывается на частных предприятиях, качество этой обработки оставляет желать лучшего. Поэтому создание собственной инфраструктуры - важная задача для города, - отметил Корабельников.

Корабельников также подчеркнул, что строящиеся для Петербурга комплексы являются одними из лучших в Европе. Комплекс «Островский» отличается высоким уровнем технологической независимости: 95 процентов установленного там оборудования произвели в России.