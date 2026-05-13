Более половины автобусов Петербурга работают на газомоторном топливе

В 2025 году Петербург обновил свой автобусный парк. Город получил 466 новых автобусов и электробусов, что стало крупнейшей поставкой за последнее время. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, выступая в Законодательном собрании с отчетом о достижениях городского правительства.

- Благодаря новой поставке средний возраст автобусов компании «Пассажиравтотранс» снизился до четырех лет. Это стало рекордным показателем, свидетельствующим о значительных усилиях городских властей по обновлению подвижного состава, - рассказал губернатор.

Кроме этого, в городе обновили парк «Горэлектротранса». Туда поступило 92 новых троллейбуса и 61 трамвай. Еще одним важным событием стало завершение реконструкции трамвайного депо № 7. Теперь оно считается самым современным в России.

