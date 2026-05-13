Петербурженку, ударившую мужа ножом в шею, отправили под домашний арест

Петербурженка ударила ножом мужа и попала под домашний арест.

Петербурженка, которая ударила мужа ножом в шею, оказалась под домашним арестом. Детали драмы рассказали в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Пара поссорилась ночью 11 мая в квартире дома на улице Вадима Шефнера в Василеостровском районе. Причины конфликта не указываются, но супруга схватилась за нож и ударила любимого. В следствии уверены – она хотела убить мужа. К счастью, он остался жив, ему вовремя оказали помощь сотрудники скорой, оперативно приехавшие в квартиру.

- 12 мая женщину задержали и предъявили ей обвинение. Следствие настаивало на ее отправке в СИЗО, полагая, что она может оказать давление на свидетеля или потерпевшего. Сама обвиняемая возражала против стражи и просила избрать ей домашний арест или отпустить под запрет определенных действий. Суд избрал женщине домашний арест и разрешил покидать квартиру только с разрешения следователя, - сообщили в пресс-службе судов.

На домашнем аресте горе-супруга просидит минимум по 11 июля. Ее обвинили в покушении на убийство. Ей грозит до 11 лет колонии.