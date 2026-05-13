Доходы бюджета Петербурга выросли на 1,4 трлн рублей в 2025 году

Доходы бюджета Петербурга выросли на 1,4 триллиона рублей в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов 13 мая во время своего выступления с отчетом о деятельности городского правительства за 2025 год. По словам Беглова, это на 63 миллиарда рублей больше, чем в 2024 году. Бюджет города был исполнен на 100,3 процента.

- За последние пять лет в экономику города инвестировали 6,5 трлн рублей. Несмотря на санкции и неблагоприятные условия, экономика города демонстрирует уверенный рост, — рассказал Александр Беглов.

Также налоговые поступления во все уровни бюджета составили почти 3,9 триллиона рублей, что на 12,3 процента больше по сравнению с 2024 годом.

В 2025 году Петербург активно включился в национальные проекты и вошел в пятерку регионов, достигших 100 процентов выполнения задач. Расходы на эти проекты выросли в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

Также Беглов отметил, что за последние пять лет доля Петербурга в российском бюджете выросла: экономика города увеличилась с 5,5 процентов до 7 процентов, поэтому Санкт-Петербург входит в тройку лидеров по этому показателю.