Уголовное дело возбудили после массовой драки на птицефабрике в Ленобласти. Инцидент произошел 12 мая в Кировском районе в поселке Приладожский. Когда полицейские прибыли на место, то обнаружили участников конфликта. Самых активных – 12 человек – задержали и доставили в полицейский отдел. К слову, участниками драки оказались мигранты в возрасте от 21 до 39 лет.

- По факту массовой драки возбуждено уголовное дело. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Об уголовном деле доложат и главе СКР Александру Бастрыкину.

- Руководителю СУ СК России по Ленинградской области поручено представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - уточнили в пресс-службе СКР.

В результате драки 20 человек увезли в больницу. Семеро из мужчин оказались в тяжелом состоянии.