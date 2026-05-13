Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2026 17:25

Уголовное дело возбудили после массовой драки на птицефабрике в Ленобласти

20 человек попали в больницу в результате конфликта
Маргарита СУРИНА
По факту массовой драки возбуждено уголовное дело.

По факту массовой драки возбуждено уголовное дело.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уголовное дело возбудили после массовой драки на птицефабрике в Ленобласти. Инцидент произошел 12 мая в Кировском районе в поселке Приладожский. Когда полицейские прибыли на место, то обнаружили участников конфликта. Самых активных – 12 человек – задержали и доставили в полицейский отдел. К слову, участниками драки оказались мигранты в возрасте от 21 до 39 лет.

- По факту массовой драки возбуждено уголовное дело. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Об уголовном деле доложат и главе СКР Александру Бастрыкину.

- Руководителю СУ СК России по Ленинградской области поручено представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - уточнили в пресс-службе СКР.

В результате драки 20 человек увезли в больницу. Семеро из мужчин оказались в тяжелом состоянии.