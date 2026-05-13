Молодой бизнесмен украл из магазина в Купчино 124 шоколадки и продавал прохожим

Мужчина украл из магазина в Купчино 124 шоколадки и продавал их прохожим. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Санкт-Петербургу. Инцидент произошел 30 июля 2025 года на Софийской улице, когда 28-летний житель Ленобласти стащил из продуктового 124 плитки шоколада. Впрочем, мужчина оказался не простым, а с предпринимательской жилкой – украденные сладости он решил продать прохожим.

- Ущерб, причиненный торговой точке, составил более 5,5 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры. Дело направлено во Фрунзенский районный суд для дальнейшего рассмотрения. К слову, ранее мужчина уже был судим.

