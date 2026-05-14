НовостиОбщество14 мая 2026 4:23

Суд Петербурга утвердил изъятие у экс-главы Росавтодора активов в 430 млн рублей

Защита также указывала на отсутствие доказательств коррупции и ущемление прав несовершеннолетних детей
Регина МАРИНЕЦ
У экс-чиновника изымут шесть квартир, загородный дом и четыре машины.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение об изъятии в доход государства имущества бывшего заместителя руководителя Росавтодора Андрея Самарьянова. Общая стоимость активов - около 430 млн рублей.

Апелляционная инстанция отклонила жалобы самого чиновника и его родственников. Ранее Выборгский районный суд установил, что Самарьянов и его близкие приобрели движимое и недвижимое имущество, чья стоимость многократно превысила их официальные доходы. С 2009 по 2023 год законные заработки ответчиков составили 60 млн рублей. А рыночная цена оформленных активов достигла 430 млн рублей.

- По решению суда у экс-чиновника конфискуют квартиру и два машино-места в Москве, пять квартир, семь машино-мест, доли в нежилых помещениях в Петербурге, а также земельный участок с домом в Ленинградской области. Кроме того, изымут четыре автомобиля: Audi, два BMW и Mercedes, - сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В жалобах ответчики настаивали на отмене решения. Они заявляли, что суд не учел их официальные доходы. Защита также указывала на отсутствие доказательств коррупции и ущемление прав несовершеннолетних детей. Но городской суд признал доводы необоснованными и подтвердил законность конфискации.