Участие в ПМЭФ-2026 подорожает до 1,6 млн рублей с 19 мая

Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме вырастет. С 19 мая полноценный билет на все мероприятия программы с 3 по 6 июня обойдется в 1,632 млн рублей.

- За эти деньги гость также сможет посещать зоны делового общения. Однако попасть на пленарное заседание и некоторые другие мероприятия можно будет только по специальному приглашению, - пояснили в пресс-службе Росконгресса.

До 18 мая включительно полное участие стоит дешевле - 1,4 млн рублей. Разница составляет почти 180 тысяч. Так что тем, кто планирует посетить форум, лучше не затягивать с решением.

Для тех, кто не готов тратить миллионы, есть эконом-вариант. Посетить можно будет только первый день форума, 3 июня, стоит 66 тысяч рублей. В этот день на площадке пройдут Российский форум малого и среднего предпринимательства и Российский фармацевтический форум «Лекарственная безопасность». Также будет доступно посещение зон делового общения.