Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика14 мая 2026 6:03

Работодатели Петербурга почти вдвое увеличили зарплату для молодежи без опыта

Сами молодые петербуржцы без опыта тоже стали запрашивать больше
Регина МАРИНЕЦ
Работодатели стали кратно чаще требовать от начинающих соискателей гибкие навыки.

Работодатели стали кратно чаще требовать от начинающих соискателей гибкие навыки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За четыре года компании в Петербурге почти вдвое подняли зарплатные предложения для соискателей без опыта работы. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

- Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях выросла с 28 до 51 тысячи рублей, то есть в 1,8 раза. Верхняя граница увеличилась с 45 до 95 тысяч рублей - более чем в два раза. Нижняя граница поднялась с 22 до 35 тысяч рублей, - следует из данных рекрутинговой компании.

Сами молодые петербуржцы без опыта тоже стали запрашивать больше. Медианная ожидаемая зарплата выросла с 43,3 до 68,7 тысячи рублей. Юноши традиционно просят больше: их ожидания увеличились с 49,2 до 79 тысяч рублей. Девушки за тот же период подняли планку с 40,3 до 62,4 тысячи рублей.

Работодатели стали кратно чаще требовать от начинающих соискателей гибкие навыки. Число упоминаний точности и внимательности к деталям выросло в 5,5 раза, делового общения - в 3,4, ответственности - в 2,7, обучаемости - в 2,5, умения работать в команде - в 2,2 раза.

Что касается профессиональных умений, в 2026 году ключевыми стали активные продажи (рост в 3,9 раза), кассовые операции (рост в 2 раза) и мерчандайзинг (рост в 2,5 раза). Также в топ-20 вошли навыки переговоров и работа с возражениями.