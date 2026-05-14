Работодатели Петербурга почти вдвое увеличили зарплату для молодежи без опыта

За четыре года компании в Петербурге почти вдвое подняли зарплатные предложения для соискателей без опыта работы. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

- Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях выросла с 28 до 51 тысячи рублей, то есть в 1,8 раза. Верхняя граница увеличилась с 45 до 95 тысяч рублей - более чем в два раза. Нижняя граница поднялась с 22 до 35 тысяч рублей, - следует из данных рекрутинговой компании.

Сами молодые петербуржцы без опыта тоже стали запрашивать больше. Медианная ожидаемая зарплата выросла с 43,3 до 68,7 тысячи рублей. Юноши традиционно просят больше: их ожидания увеличились с 49,2 до 79 тысяч рублей. Девушки за тот же период подняли планку с 40,3 до 62,4 тысячи рублей.

Работодатели стали кратно чаще требовать от начинающих соискателей гибкие навыки. Число упоминаний точности и внимательности к деталям выросло в 5,5 раза, делового общения - в 3,4, ответственности - в 2,7, обучаемости - в 2,5, умения работать в команде - в 2,2 раза.

Что касается профессиональных умений, в 2026 году ключевыми стали активные продажи (рост в 3,9 раза), кассовые операции (рост в 2 раза) и мерчандайзинг (рост в 2,5 раза). Также в топ-20 вошли навыки переговоров и работа с возражениями.