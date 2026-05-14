Петербуржец угнал машину и спящего приятеля, но почти сразу попал в ДТП

Угонщик попал в аварию почти сразу, как тронулся с места. Фото: Олег ЗОЛОТО.

Приятель угнал машину у спящего хозяина, поехал кататься и попал в ДТП в Красногвардейском районе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Вечером 21 февраля мужчина гостил у знакомого в доме на улице Маршала Блюхера. Товарищи устроили застолье, после чего хозяин квартиры уснул. А вот его приятель спать не захотел. Он решил покататься на машине уснувшего друга.

Убедившись, что владелец легковушки крепко спит, гость без спроса взял ключи, вышел во двор и без проблем завел двигатель. Правда, катался он недолго - вскоре угонщик попал в ДТП. Авария случилась неподалеку - на той же улице Маршала Блюхера. Там его и задержали сотрудники Госавтоинспекции.

- Утверждено обвинительное заключение по делу об угоне. На скамье подсудимых окажется 35-летний местный житель, - уточнили в надзорном ведомстве.

Мужчине вменяют часть 1 статьи 166 УК РФ - неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд.