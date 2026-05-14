Ветеринар Шеляков рассказал об опасности сирени для домашних животных

Сирень может быть опасна для животных.

Сезон цветущей сирени может обернуться проблемами для домашних питомцев. Об этом изданию «Абзац» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Эксперт отметил, что близкий контакт с цветами может вызвать у собак и кошек острые аллергические реакции или расстройство ЖКТ.

- При цветении сирени возможны аллергические реакции, для каждого животного это индивидуально, так же как и для людей. Если мы говорим про касание, облизывание, обнюхивание, пробование на зубок, это может вызвать пищеварительное расстройство, рвоту, диарею, – объяснил Михаил Шеляков.

Эксперт рекомендовал не допускать контакта питомцев с цветами. По словам ветеринара, опасными могут быть не только сирень, но и цветы-медоносы. Опасны не только аллергены, но и пчелы, которые опыляют эти растения.