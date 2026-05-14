Топливо с иностранного теплохода разлилось в акватории Петербурга

Часть топлива разлилась между бортом судна и причалом. Фото: УТ МВД РФ по СЗФО

В акватории судостроительного завода Петербурга разлилось топливо с иностранного теплохода. Об этом сообщила пресс-служба УТ МФД по СЗФО.

- Сотрудники водной полиции проводят проверку по факту разлива нефтепродуктов в Петербурге. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть около семи утра 14 мая, - пояснили в полиции.

В ходе выезда на место сотрудники транспортной полиции установили, что во время бункеровки иностранного теплохода произошел разлив топлива. Судно было отшвартовано правым бортом у причала завода. Нефтесодержащие продукты вылились из топливного патрубка на верхнюю палубу. Часть его разлилась между бортом судна и причалом.

Информацию о случившемся передали всем заинтересованным службам. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.