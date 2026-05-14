Здание находится в плачевном состоянии. Фото: https://t.me/sos_spb_snos

Историческую дачу Шауба в Лахте изымут у собственника в 2026 году. Об этом сообщили в телеграм-канале «SOS СПб СНОС». Здание является объектом культурного наследия регионального значения с 2026 года и находится в плачевном состоянии. В 2022 году суд обязал владельца провести противоаварийные работы и реставрацию в течение 36 месяцев, однако эти меры так и не были выполнены.

- В связи с этим КГИОП планирует инициировать процесс изъятия объекта у нынешнего владельца в 2026 году, - сообщил председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Алексей Михайлов в своем обращении к градозащитникам.

С 2014 года КГИОП составил четыре административных протокола из-за нарушений законодательства об охране памятников и невыполнения предписаний. Владелец был оштрафован на 135 тысяч рублей. Комитет также обращался в полицию и прокуратуру для контроля за ситуацией.

Согласно статье 54 Федерального закона № 73, предусмотрена возможность изъятия у собственника объекта культурного наследия, который находится в бесхозяйственном состоянии. При этом объект не конфискуется, а выкупается по рыночной цене.