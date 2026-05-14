Фрегат «Адмирал флота Громов» заложили на Северной верфи Петербурга

Корабль предназначен для выполнения задач в дальней морской зоне. Фото: gov.spb.ru

На судостроительном заводе «Северная верфь», который входит в Объединенную судостроительную корпорацию, состоялась церемония закладки фрегата «Адмирал флота Громов». Корабль предназначен для выполнения задач в дальней морской зоне и будет оснащен современным вооружением и оборудованием. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Этот проект продолжает линию на обновление российского Военно-Морского флота. Головным кораблём серии стал «Адмирал флота Советского Союза Горшков», за ним последовали «Адмирал флота Касатонов» и «Адмирал Головко».

- Санкт-Петербург и его корабелы активно участвуют в масштабной программе по обновлению ВМФ России. «Северная верфь» с более чем столетней историей является одним из ведущих кораблестроительных предприятий страны. Здесь было построено более 600 боевых надводных кораблей и коммерческих судов для ВМФ и гражданского флота, - рассказал губернатор Александр Беглов.