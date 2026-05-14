Американский певец и продюсер JMSN выступит в Петербурге 2 октября

Известный американский соул-исполнитель и мультиинструменталист JMSN даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Выступления запланированы на 1 и 2 октября соответственно. Об этом сообщила пресс-служба Studio 21.

JMSN - автор известных композиций Talk Is Cheap, Addicted, Love Me и Cruel Intentions. Он является одним из ключевых представителей альтернативного R&B в 2010-х годах. Среди его совместных проектов - работы с Kaytranada, Ab-Soul и J. Cole.

- Во время концертов в Москве и Санкт-Петербурге JMSN исполнит как свои знаменитые хиты, так и новые песни. Выступления пройдут при поддержке Studio 21, - рассказали в пресс-службе.

